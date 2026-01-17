İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tüketicilerin yurt dışından alışverişlerinde gümrük vergisinden muafiyet sınırı olan 30 Euro’nun sıfırlanması sonrası bu kararı desteklediklerini açıkladı.

Bu açıklamasıyla tepkilerin odağına yerleşen Avdagiç vatandaşın ucuz ürün arayışına darbe vurulmasını desteklerken, kendisinin 20 ayrı kurumda yöneticilik koltuğu olduğu öğrenildi.

Avdagiç’in sitesinde yazan kurumların listesi:

2018 yılında İTO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Şekib Avgadiç’in kendi internet sitesinde belirttiğine göre yöneticiliğini üstlendiği kurumlar şöyle:

-TOBB Başkan Yardımcısı

-THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Vekili

- İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

-İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

-Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

-İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu İcra Kurulu Başkanı

-İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı

-Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili

-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi

-İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

-Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

-İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

-Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

-İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

-İstanbul Teknik Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi

-YÖK-Üniversite Sanayi Işbirliği Komisyonu Üyesi

-Tuna Ticaret Odaları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

-Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı