Her saldırıdan sağ çıkan İran'ın Kudüs Güçleri Komutanı İsmail Kaani, dini lider Ali Hamaney ve kurmaylarını öldüren İsrail/ABD saldırısından saraydan da dakikalar önce ayrıldı.

İran'da üst düzey kurmaylara yapılan her büyük saldırı ve suikastten sağ kurtulan Kaani, şimdi yeniden sırra kadem bastı.

X platformunda ise, İran'ın sonunda Kaani'nın bir ajan olduğuna ikna olduğu iddia edildi.

Sosyal medyaya göre Kaani, Hamaney'i öldüren saldırıdan da kurtulmasının ardından idam edildi.

İDAM MI EDİLDİ?

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı'nı İsrail adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına aldığı hatta infaz ettiği yönünde iddialar internette yayıldı.

İran Devlet Televizyonu ise bu konuda sadece "İsmail Kaani hayatta ve direnişi yönetiyor" açıklamasını yapmayı seçti. Bu açıklama, geçen hafta Pazar günü yapıldı.

Kaani, bu iddialardan sonra ne bir açıklama yaptı, ne de kameralara konuştu. Sosyal medya, Kaani'nin sonunda idam edildiğini iddia etti.

Bir sosyal medya paylaşımında "İran Kudüs Gücü Başkanı İsmail Kaani, Devrim Muhafızları tarafından infaz edildi. Şimdiye kadar tüm suikast girişimlerinden sağ kurtuldu. Hatta ABD-İsrail bombardımanı sırasında Hamaney ile birlikteydi ancak kaçmayı başardı. Daha önce Mossad ajanı olduğu şüphesiyle Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınmıştı" denildi.

HER TERSLİKTE BİR KAANİ VAR

Benzer iddialar diğer hesaplarda da yer aldı. Ancak İran bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

Ocak 2020'de Bağdat'ta öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine geçen 67 yaşındaki Kaani, İran'ın dış operasyonlar birimi olan Kudüs Gücü'nün komutasını üstlenmişti.

Orta Doğu genelinde Hizbullah ve Ansarallah'ı (Husiler) kapsayan "Direniş Ekseni"ni güçlendirmek, silahlandırmak ve koordine etmekle görevliydi.

Ancak Kaani'nin görev süresi boyunca bu örgütler tarihlerinin en ağır darbelerini aldı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniyye suikasta kurban gitti. Onlarca üst düzey İranlı komutan etkisiz hale getirildi.

Suikastlerin yaşandığı binalar bombalanırken orada bulunan Kaani, her seferinde bir mucize eseri hayatta kalmayı başardı.

Bu durum, sosyal medyadaki iddiaları hararetlendirdi. Kaani, Nasrallah'ın ölümünden sonra yine sırra kadem basmış ve aylar sonra Hizbullah liderinin cenazesinde ortaya çıkmıştı.