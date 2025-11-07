

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı Enflasyon Raporu sunumunda yeni hedefleri duyurdu. Karahan, “2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyoruz” dedi.

Bu açıklama, doğrudan SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklileri ile asgari ücretli için yapılacak zam hesaplamalarını da etkiledi.

“HER MAAŞ DEĞİŞECEK”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Merkez Bankası’nın revize ettiği oranları tgrthaber.com'da değerlendirdi. Erdursun, enflasyonun hangi oranda gerçekleşeceğine göre maaşlarda nasıl fark oluşacağını anlattı.

“Merkez Bankası yıl sonu hedefini yüzde 31-33 oranında değiştirdi. Ben zaten yıl sonu enflasyonunun bu bant aralığında çıkacağını söylüyordum. Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,10, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,57 enflasyon farkı verilecek” dedi.

YÜZDE 33 SENARYOSUNDA ZAM ORANLARI

Erdursun, yüzde 33’lük yıl sonu enflasyonuna göre hesaplamayı da paylaştı:

“SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,95, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 20,49 oranında enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkı verilecek” şeklinde açıklamada bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun’a göre mevcut 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, yıl sonu zamlarıyla birlikte yaklaşık 19.250 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 ARTIŞ İHTİMALİ

SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretliler için de tabloyu şu şekilde özetledi:

“Hedeflenen enflasyon şaştı. Buna istinaden yıl başında asgari ücretliye yüzde 30 artış yapılmıştı. Şimdi 3 puan gibi fazla bir enflasyon açıklanacak. Hedeflenen enflasyon oranında asgari ücret zammı yaparlarsa yüzde 16 oranında artış; Enflasyon yıl sonunda yüzde 33 çıkarsa yıl başında yüzde 30 verdikleri için oradan da bir +3 puan artış yapabilirler.

Yani yüzde 19-20’ye tamamlayabilirler. İşveren tarafı da asgari ücret görüşmelerinde ‘5 puan da biz veriyoruz’ derlerse asgari ücret zammının yüzde 25’e kadar çıkma ihtimali var” dedi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 27 BİN 500 TL BANDINDA

Erdursun, kendi tahminini ise net bir rakamla paylaştı:

“Ben yüzde 20 asgari ücret zammı bekliyorum ancak açıklanacak enflasyon rakamından dolayı asgari ücret şu an 22.104 lira. Bu rakamın da yıl sonunda 27.500 lira bandında açıklanacağını düşünüyorum. Bu oranlar beni şaşırtmadı” dedi.

ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin, sadece memur ve emekli maaşlarını değil, özel sektör ücret politikalarını da doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesi durumunda, asgari ücrette ara zam tartışmaları yeniden gündeme gelebilir.