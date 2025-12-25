İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY’ye yardım’ ve ‘siyasal ve askerî casusluk’ suçlarından yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Epözdemir’in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı yasasından yararlandığı ve 5 milyon 650 bin dolar (242 milyon TL) tutarındaki kaynağı, bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi. 2020-2025 yılları arasında Epözdemir’in hesaplarına 84,7 milyon TL, 5 milyon 650 bin Amerikan doları ve 269 bin 800 euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

TERİM'İN TAZMİNATI



Ünlü Teknik Direktör Fatih Terim ile Epözdemir arasında 5 milyon 432 bin 608 TL para alışverişi olduğu belirlendi. Terim’in avukatı ise raporla alakalı, “Terim, TFF’den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştı. Söz konusu alışveriş, bu paradır” açıklamasında bulundu. Epözdemir’in ayrıca kayınvalidesi Hülya Kurtaran’ın hesabına 117 milyon 780 bin TL aktardığı tespit edildi. MASAK, Epözdemir adına kayıtlı 9 adet taşınmaz, 3 otomobil, Türkiye Halk Bankası nezdinde 2 adet açık kiralık kasa ve bireysel yatırım hesabında 59 milyon 673 bin 629 TL para olduğunu da bildirdi.

23 MİLYONLUK ARACI 250 BİN TL'YE SATTI



Mehmet Akif Ersoy’a yapılan uyuşturucu operasyonunda tanık ifadelerinde ismi geçen MHP’li Avukat Serkan Toper, Rezan Epözdemir’in MASAK raporunda da yer aldı. Epözdemir’in şoförü Üzeyir Şahin’in 23 milyon 50 bin TL ödeyerek Mercedes Maybach adlı aracı üzerine aldığı ve 1 gün sonra Toper’e ücretsiz sattığı ortaya çıktı. Toper’in ise aracı aldıktan sonra Epözdemir’e 250 bin TL’ye satması dikkatlerden kaçmadı. Bu araca, savcı Cengiz Çallı tarafından çakar verildiği öğrenilmişti. MASAK, alışveriş sonrası ortaya çıkan 22 milyon 850 bin TL’nin kaynağını tespit edilemediğini açıkladı.