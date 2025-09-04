Çinli elektrikli araç devi BYD, satış hedeflerini aşağı çekerek son yılların en yavaş büyüme dönemine giriyor. Şirketin 2025 için belirlediği yeni hedef, analistlerin tahminlerinin de altında kaldı.

SATIŞ HEDEFİ BİRDEN DÜŞTÜ

Konuya yakın kaynaklara göre BYD, 2025 yılı satış hedefini yüzde 16 oranında düşürdü. Mart ayında 5,5 milyon araç satışı hedefleyen şirket, bu rakamı son aylarda birkaç kez aşağı revize etti. Son paylaşılan hedef, en az 4,6 milyon araç oldu.

Yeni hedef, geçen yıla göre yalnızca yüzde 7’lik bir artışı temsil ediyor. Bu oran, 2020’deki daralmadan bu yana en düşük büyüme oranı olacak.

FİYATLARI DÜŞÜRÜNCE İŞLER TERSİNE DÖNÜ

BYD’nin hedeflerini küçültmesinin arkasında artan rekabet de var. Özellikle Geely Auto ve Leapmotor gibi rakiplerle girilen fiyat savaşları şirketin üzerindeki baskıyı artırıyor.

BYD geçtiğimiz hafta açıkladığı çeyrek sonuçlarında kârının yüzde 30 düştüğünü bildirdi. Bu, üç yıldan uzun bir süredir ilk kez görülen kâr düşüşü olarak kayda geçti.

Yeni belirlenen 4,6 milyonluk hedef, Deutsche Bank’ın 4,7 milyon ve Morningstar’ın 4,8 milyonluk beklentilerinin de gerisinde kaldı. Şirket bu yılın ilk sekiz ayında hedeflenen satışların yalnızca yüzde 52’sini gerçekleştirebildi.

FABRİKALAR ÇALIŞMA HIZINI DÜŞÜRDÜ

BYD, üretim kapasitesini büyük ölçüde kendi bünyesinde karşılayarak maliyet avantajı yakalayan bir marka olarak öne çıkmıştı. Ancak satışlarının yüzde 80’e yakınının gerçekleştiği Çin pazarında fiyat savaşlarının da etkisiyle yavaşlama artık daha görünür hale geldi.

Haziran ayında Reuters’ın aktardığına göre, şirket Çin’de bazı fabrikalarında üretim hızını düşürdü ve kapasite artışı planlarını erteledi. Özellikle 150 bin yuanın (21 bin dolar) altında satılan ekonomik modellerin satışları, Temmuz 2024’te geçen yıla göre yüzde 9,6 geriledi.

TESLA'YA DA SIÇRADI

Sadece BYD değil, Tesla da satışlarda düşüş yaşıyor. Avrupa’da bazı pazarlarda yeni tesciller sert şekilde geriledi.

Fransa’da Tesla tescilleri Ağustos 2024’e göre yüzde 47,3 azalırken, otomobil pazarı genel olarak yüzde 2,2 büyüdü. İsveç’te düşüş yüzde 84’ü aştı, Hollanda’da yüzde 50, Danimarka’da yüzde 42 ve İtalya’da yüzde 4,4 oldu.

Norveç, İspanya ve Portekiz ise bu genel düşüşün dışında kalarak istisna oluşturdu.