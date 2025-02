Çamaşır makinesinin düzenli bir şekilde temizlenmesi hem ömrünü uzatır hem de uzun vadede tasarruf sağlar. Bu bakımın önemli bir parçası da çamaşır makinelerinde sıklıkla karşılaşılan küf sorununu engellemektir. Küf, genellikle makinenin kapağındaki contalarda ve diğer nemli alanlarda birikir. Uzmanlar, çamaşır makinesindeki küf oluşumunu engellemek önerilerde bulundu.

1- Kapağını açık bırakın

Yıkama işlemi sonrası, çamaşır makinenizin içi nemli ve ısınmış olabilir. Bu, küf ve mantar için uygun bir ortam oluşturur. Makinenizin kapağını her kullanımdan sonra açık bırakmak hızla kurumasını sağlarken, nemin azalmasına yardımcı olur. Böylelikle küf oluşumunu engeller.

2- Contaları ve iç yüzeyleri silin

Yıkama sonrasında çamaşır makinenizin conta ve iç yüzeylerinde oluşan yoğuşma, havalandırılmazsa küf sorunu oluşturabilir. Eğer makinenizi her gün çalıştırmıyorsanız her kullanımdan sonra kapağını bir bezle silmek bu sorunu önlemeye yardımcı olur.

3- Düzenli temizlik ve filtre kontrolü yapın

Çamaşır makinenizin uzun ömürlü olabilmesi için düzenli temizlik yapmak önem arz eder. Kauçuk kapak contalarını her kullanım sonrası temizleyin, deterjan çekmecesini beş yıkamada bir temizleyin ve her ay bir kez kireç temizliği yapın. Öte yandan filtreyi kontrol etmeyi ve makinenizi her ay fırçalamayı unutmayın. Beyaz sirke ile sıcak yıkama da kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.

4- Islak çamaşırları hemen çıkarın

Çamaşır makinesine ıslak giysileri uzun süre bırakmak, küf ve kötü kokuların oluşmasına yol açabilir. Özellikle gece boyunca makinenin içinde ıslak çamaşır bırakmamaya özen gösterin.

5- Deterjanı aşırı kullanmayın

Fazla deterjan kullanmak, çamaşırları temizlemek yerine kalıntı bırakır. Sıvı, toz veya kapsül deterjanların etiketlerindeki kullanım talimatlarına uygun dozajda kullanmaya dikkat edebilirsiniz.