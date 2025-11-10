12 bin yıllık öncesine dayanan geçmişiyle Hitit Buğdayı olarak anılan siyez buğdayı, Kastamonu'da ekilecek. Buğday için 12 bin dekar alan ayrıldı. Bölgede kabulca ya da kaplıca olarak anılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur olarak değerlendiriliyor. Diğer kalanı ise işlenerek yem ve un olarak üretiliyor.

ESKİ YÖNTEMLERLE EKİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenen siyez buğdayını çiftçiler elleriyle ekiyor. Bölgede çiftçilik yapan İrfan Çakal, eski yöntemlerle ekim yaptıllarını ifade ederek şunları söyledi:

"2025-2026 dönem siyez ekimine başladık, halen dededen kalma yöntemle ekim işlemi yapıyoruz. Siyez buğdayımızı işleyerek bulgur, un, kurabiye ,erişte, simit gibi ürünler yapıp tüm Türkiye'ye gönderim yapıyoruz. Tüm çiftçi kardeşlerimin yeni dönemi hayırlı bereketli olsun"