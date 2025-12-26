Güneydoğu Asya yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan gelişme, koruma kuruluşu Panthera tarafından Tayland Vahşi Yaşam Günü kapsamında kamuoyuna duyuruldu. Araştırmacılar, görüntülerde yalnızca yetişkin bireylerin değil, yavrusuyla birlikte bir dişinin de yer aldığını belirterek, türün Tayland’ın güneyinde aktif olarak üremeye devam ettiğini vurguladı.

Bilimsel adı Prionailurus planiceps olan yassı başlı kedi, bugüne kadar Brunei, Malezya ve Endonezya’da yapılan sınırlı gözlemlerle biliniyordu. Tayland’da ise 1995 yılından bu yana türe ait doğrulanmış hiçbir kayıt bulunmuyordu. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki bu küçük yırtıcı; perdeli ayakları, düz kafatası yapısı ve balıkla beslenmeye uygun anatomisiyle bataklık ormanlar ve sulak alanlara özel bir uyum gösteriyor.

YAŞAM ALANLARI YOK EDİLİYOR

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2014 yılında yayımlanan değerlendirmede, yassı başlı kediler nesli tükenme tehdidi altında bulunan türler arasında yer aldı. Türün karşı karşıya olduğu başlıca riskler arasında yaşam alanlarının yok edilmesi, sulak alanların kurutulması, aşırı avlanma ve insan kaynaklı çevresel baskılar bulunuyor.

Panthera yetkilileri, yürütülen çalışmanın bugüne kadar yassı başlı kediler üzerine yapılan en kapsamlı saha araştırması olduğunu belirterek, türün popülasyon durumu ve dağılımına ilişkin güncel verilerin 2026 yılının başında paylaşılacağını açıkladı.

YENİDEN GÖRÜLMESİ UMUT VERİCİ

Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Suchart Chomklin, bu nadir türün yeniden görülmesini, doğal ekosistemleri korumaya yönelik uzun soluklu çalışmaların somut bir sonucu olarak değerlendirdi. Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Başkanı Attapol Charoenchansa ise keşfin yalnızca Tayland için değil, tüm Güneydoğu Asya’nın biyolojik çeşitliliği açısından da umut verici olduğunu ifade etti.