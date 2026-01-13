Televizyon dünyasında 2026 sezonunun en merak edilen yapımlarından biri olan "A.B.İ.", bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak ilk bölümüyle izleyiciye "merhaba" diyor. Başrollerinde Türk televizyonlarının sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu ve son dönemin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi, daha yayınlanmadan ismiyle gündem olmayı başardı.

İzleyiciler, dizinin adının neden "Abi" değil de noktalama işaretleriyle "A.B.İ." şeklinde yazıldığını merak ediyordu. O sır perdesi aralandı.

A.B.İ. NE DEMEK?

Dizinin ismi, Türkçede "büyük erkek kardeş" anlamına gelen "Abi" kelimesine atıfta bulunsa da, aslında hikayenin ana temasını özetleyen bir kısaltma olarak tasarlandı.

A.B.İ., dizinin dramatik yapısını oluşturan "Aile Bir İmtihandır" cümlesinin baş harflerinden oluşuyor. Bu isim tercihi, karakterlerin aile bağlarıyla sınanacağı zorlu bir hikayenin sinyallerini veriyor.

KONUSU NE?

"Aile Bir İmtihandır" mottosuyla yola çıkan dizi; geçmişinden kaçarak kendine bambaşka bir hayat kuran Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu) hikayesini konu alıyor. Yıllar boyunca sakladığı sırlar ve arkasında bıraktığı geçmiş, Doğan'ın karşısına hiç beklemediği bir anda çıkacak ve büyük bir yüzleşme başlayacak.

A.B.İ. DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan)

Afra Saraçoğlu (Çağla)

Sinan Tuzcu (Sinan)

Asude Kelebek (Melek)

Deren Polatoğulları (Behram)

Tarık Pabuççuoğlu (Tahir)

Serkay Tütüncü (Yılmaz)

Tülay Bursa (Lamia)

Nihal Koldaş (Saadet)

Toprak Sağlam (Altın)

Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan)