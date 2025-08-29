Nvidia, yapay zeka talebindeki patlamanın etkisiyle ikinci çeyrekte rekor gelir açıkladı. Şirket, üç ayda 46,7 milyar dolar gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 büyüme kaydetti. Bu devasa artışın ana kaynağı, yapay zeka odaklı veri merkezi gelirleri oldu.

PARA BASIYORLAR

Nvidia, veri merkezlerinden 41,1 milyar dolar kazanç sağladı. Bu gelirin 27 milyar dolarlık kısmı, şirketin yeni nesil Blackwell çiplerinin satışından geldi. Uzmanlara göre bu rakam, gelişmiş GPU’lara yönelik talebin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zeka altyapı harcamalarının önümüzdeki yıllarda 3 ila 4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. Huang ayrıca, Nvidia’nın OpenAI’ın açık kaynaklı gpt-oss modellerinde kritik rol oynadığını belirtti. Huang’a göre tek bir Blackwell GB200 NVL72 sistemi saniyede 1,5 milyon token işleme kapasitesine sahip.

Şirket, Çin pazarında ise zorluklar yaşadı. Çin’e özel üretilen H20 çiplerinden bu çeyrekte satış yapılmadı. Ancak Nvidia, Çin dışındaki bir müşteriye 650 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

OYUN GELİRLERİ KATLANDI

Nvidia’nın oyun bölümü de yükselişte. İkinci çeyrekte 4,3 milyar dolar gelir elde eden oyun tarafı, önceki çeyreğe göre yüzde 14, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 49 artış gösterdi. Bu yükselişin, GeForce RTX 50 serisi GPU’lara olan yoğun ilgiden kaynaklandığı belirtiliyor.

Huang, Rubin GPU, Vera CPU, CX9 SuperNIC, Spectrum-X, ölçeklenebilir Silicon Photonics işlemcisi ve NVLINK 144 anahtarı gibi yeni nesil platformların üretim aşamasında olduğunu duyurdu. Bu ürünlerin 2026’nın ikinci yarısında seri üretime girmesi bekleniyor.