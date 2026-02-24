Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş, yatırımcıyı alternatif arayışına iterken piyasalarda gümüş rüzgarı esmeye başladı. Kuyumcularda "yok satanlar" listesinin başında ise şaşırtıcı bir isim var: Gümüş Ajda Bilezikler.

YATIRIMCILAR BU BİLEZİKLERİ TERCİH EDİYOR

Kapalıçarşı ve yerel kuyumcularda sadece gümüş sikkeler değil, halk arasında çok popüler olan "Ajda bilezikler" de kapış kapış gidiyor. Altın versiyonuyla birebir aynı görünüme sahip olan gümüş Ajda bilezikler, gramajı sayesinde ciddi bir birikim aracı haline geliyor.

Sektör temsilcileri, vatandaşın "Altın alamıyorsam gümüşünü alırım, hem takarım hem biriktiririm" mantığıyla hareket ettiğini, bu ilginin piyasada arz sıkıntısı yarattığını belirtti. Bazı noktalarda talebe yetişilemediği için gümüş Ajda modellerinin adeta "yok sattığı" aktarılıyor.

GÜMÜŞE İLGİ ARTIYOR

Yatırımcıların gümüşe olan bu ilgisinin altında üç ana neden yatıyor. Gram altının ulaştığı seviyeler küçük yatırımcıyı zorlarken; gümüş Ajda bilezikler, düşük maliyetiyle her bütçeye hitap ediyor. Gümüş küresel piyasalardan da destek alıyor. Teknik analizlerde kullanılan "Altın/Gümüş Rasyosu", gümüşün altına kıyasla hala "ucuz" ve potansiyelli kaldığı sinyalini veriyor.

Uzmanlar, "Gümüş, altının gölgesinden çıktı. Özellikle Ajda modeli gibi popüler takıların gümüş versiyonlarına olan ilgi, gümüşün artık tabana yayıldığını gösteriyor. Altın yükselişini tamamladığında, gümüş genellikle çok daha agresif bir ralli yapar" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Ajda modelinin en büyük avantajı, üzerinde taş veya karmaşık detaylar olmadığı için işçilik maliyetinin çok düşük olmasıdır, bu da onu satarken değer kaybetmeyen, tam bir "yatırım takısı" kategorisine sokuyor.