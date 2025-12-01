Piyasaların bu hafta yurt içi tarafta gelecek olan enflasyon verisine kilitlendi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Borsa İstanbul’un kritik seviyelerde dalgalandığını belirtti. Borsa İstanbul uzun süredir 10.800 ile 11.150 arasında gidip geliyor ve endeks 11.000’in üzerinde tutunamıyor. Enflasyonun kendi beklentisi olan 1,2 seviyesinde ya da bunun altında gelmesi, özellikle yüzde 1’in altına inmesi durumunda borsanın bu tabloyu pozitif fiyatlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON VERİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, piyasa beklentisinin 1,25 olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: Enflasyon verisi bu seviyede veya altında gelirse, endeksin 11.000’in üzerinde kalıcılık sağlayabileceği ve 11.150 seviyesini yeniden test edebileceği görülüyor. 11.150’nin üzerinde kalıcılık sağlanması ise 11.500’e kadar bir hareketi başlatabilir. Bu süreçte borsacı, bankacılık ve holding hisseleri öne çıkabilir.

Eryılmaz, enflasyonun 1,25’in üzerinde hatta 1,5 seviyesine yaklaşması durumunda ise 11.000 üzerindeki kalıcılığın zorlaşacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Böyle bir durumda endeks 10.800 altına inebilir ve 10.670–10.550 bandına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Genel beklentinin ise enflasyonun “daha iyi” geleceği yönünde olduğu için 1,2 veya yüzde 1’in altında bir rakamın borsaya destek vereceğini ifade etti.

ASIL HAREKET GÜMÜŞTE

Altın ve gümüş piyasasına değinen Eryılmaz, değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi: Altından ziyade asıl güçlü hareket gümüşte. Gümüşte yüzde 12,5’lik, altında ise yüzde 4’lük bir yükseliş yaşandı. Bu hareketin temel nedeni FED’in faiz indirecek olması. Gümüşte altın–gümüş rasyosunun 77’nin altına inmesiyle birlikte ciddi bir hareket gördük. Rasyonun 72’nin altına inmesi durumunda bu etkinin daha da artabileceğini söyleyerek mevcut teknik görünümün gümüş lehine güçlü olduğuna dikkat çekti.

Gümüşte 57,5 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirten Eryılmaz, şu ifadeyi kullandı: Eğer bu seviye aşılırsa, fiyatlar çok kısa sürede 62,5 dolarlara doğru gidebilir. 62,5 seviyesi ise güçlü bir diğer direnç olacak.

ALTINDA ZİRVE POTANSİYELİ

Eryılmaz, altın tarafındaki beklentilerini şöyle özetledi: Altın zirvelerine biraz daha uzak. 4.230 dolarda kapattı. 4.280 dolar üzeri görülürse çok kısa sürede yeni zirvesine gitme potansiyeli var. Yükselişin bir tepki hareketi mi yoksa yeni bir tarihi zirve sürecine mi evrileceğini hafta başı hareketi gösterecek.

GÖZLER HAFTA BAŞI HAREKETİ VE ENFLASYONDA

Eryılmaz gümüş için ise kısa vadeli bir geri çekilme sonrası yeniden yukarı yönlü hareket ihtimalinin bulunduğunu, mevcut teknik görünümün özellikle gümüş lehine güçlü olduğunu dile getirdi. Hem Borsa İstanbul’un 11.000 üzerindeki mücadelesi hem de altın–gümüş tarafındaki mevcut ivmenin seyri açısından hafta başındaki hareket ve enflasyon verisinin belirleyici olacağı ifade edildi.