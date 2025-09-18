Türkiye’de milyonlarca kişi her gün ATM’lerden para çekiyor. Ancak bu sıradan görünen işlem, aslında ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Banka kartlarının kopyalanmasından gizli kamera düzeneğine, sosyal mühendislik tuzaklarından dijital virüslere kadar pek çok tehlike, farkında olunmadan kullanıcıların karşısına çıkabiliyor.

ATM'LERDE GİZLİ TEHLİKE

Uzmanlara göre özellikle kalabalık bölgelerdeki ATM’ler, dolandırıcıların hedef noktası oluyor. Kart girişine yerleştirilen düzeneklerle bilgilerin kopyalanabildiği, hatta müşterinin şifre tuşlamasının minik kameralarla takip edilebildiği belirtiliyor. Bu yöntemle çalınan kart bilgileri kısa sürede kopyalanarak vatandaşların hesapları boşaltılabiliyor.

DİJİTAL VİRÜSLER VE SAHTE EKRANLAR

Bazı dolandırıcıların ATM’lere sahte yazılımlar yükleyerek ekranları manipüle ettiği ortaya çıktı. Bu sayede kullanıcılar farkında olmadan kişisel bilgilerini dolandırıcılara teslim edebiliyor. Hatta bazı sahte ekranlarda, işlem tamamlanmadığı halde para çekilmiş gibi gösterilerek vatandaş yanıltılıyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR:

Güvenlik uzmanları, ATM’den para çekenlerin şu noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor:

-Kart girişinde anormal bir parça veya aparat olup olmadığını kontrol edin.

-Şifre girerken elinizle tuş takımını kapatın.

-Kalabalık ve 24 saat güvenlik kamerası olan ATM’leri tercih edin.

-Mümkünse bankanın şube içerisindeki cihazlarını kullanın.

-İşlem sırasında herhangi bir aksaklıkta hemen bankanın müşteri hizmetlerini arayın.

ATM’lerden para çekmek günlük hayatın sıradan bir parçası olsa da göz ardı edilen küçük detaylar büyük kayıplara yol açabiliyor. Vatandaşların dikkatli davranması, şüpheli durumlarda bankalarla hızlıca iletişime geçmesi ve teknolojik tuzaklara karşı bilinçli olması büyük önem taşıyor. Unutmayın; basit önlemler, büyük tehlikelerin önüne geçebilir.