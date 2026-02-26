SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SÖZCÜ TV’ye yaptığı açıklamada emekli ikramiyesinin tarihçesini ve hesaplama mantığını anlattı. Erdursun, 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesinin temel amacının emekli aylıklarındaki kayıpları telafi etmek olduğunu vurgulayarak, “Herkes aynı miktarı alamayacak” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VE NEDEN BAŞLADI?

Erdursun, emekli ikramiyesinin 2018’de, bayramlarda iki kez olmak üzere 1000’er lira olarak verilmeye başlandığını hatırlattı. “O dönemde emekli aylıklarının en düşük ve en yüksek seviyeleri arasında ciddi kayıp vardı. CHP lideri, yıllık 12 aylık emekli maaşına ek olarak 2 aylık daha ikramiye verilirse kayıpların telafi edileceğini savundu. Başbakan Binali Yıldırım ise bütçe kaynağı olmadığını belirtti. Ancak muhalefetin baskısıyla uygulama başlatıldı” diye konuştu.

Erdursun, 2019’da en düşük tamamlanan aylığın 1000 lira olarak kabul edildiğini, bugünkü seviyede bu miktarın 20 bin lira olması gerektiğini vurguladı. “Bayram ikramiyesi, dolar, euro veya altın üzerinden hesaplanırsa amacından sapıyor” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİN DOĞRU HESAPLANMASI

SGK uzmanına göre, bayram ikramiyesi emekli aylığındaki kayıpları telafi etmek için verildi. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaların yanılgıya yol açtığını belirten Erdursun, şu örneği verdi:

2018’de asgari ücret 1603 lira, bayram ikramiyesi asgari ücretin %62,36’sına denk geliyordu.

Bugünkü asgari ücret 28 bin lira, bayram ikramiyesi 5 bin lira olursa oran %17,8’e düşüyor.

Yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira verilirse bu oran %19,6 oluyor.

Erdursun, “Emekli aylığı yüksek olanlar da düşük olanlar da kendi aylıkları kadar ikramiye almalı. Minimum seviye emekli aylığı kadar olmalı” dedi.

EMEKLİLERİN ALACAĞI MİKTARLAR FARKLILAŞACAK

Türkiye’de yaklaşık 17,7 milyon emeklinin tamamının aynı ikramiyeyi almayacağını belirten Erdursun, dağılımın şöyle olacağını açıkladı:

Kendi primleriyle emekli olan 12,5 milyon kişi 5 bin–5 bin 500 lira alacak.

Dul ve yetimler gibi 4,5–5 milyon kişi ise hissesine göre 1.250, 2.500 veya 3.750 lira alacak.

“Yani tüm emekliler 5 bin lira alacak gibi bir algı yanlış. İnsanlar ‘5 bin denildi ama bana 1.250 lira geldi’ diyebilir” ifadelerini kullandı.

GELECEKTEKİ DÜZENLEMELER

Erdursun, 2026 Haziran’dan sonra enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2026’da %10–12, memurlara ise %6–8 oranında enflasyon farkı verileceğini belirtti. Ayrıca 2027 başında seçime yönelik yeni bir iyileştirme yapılabileceğini söyledi.

Erdursun, düşük emekli aylıklarıyla ilgili çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, Çalışma Bakanlığı’nın ise süreçte olmadığını aktardı. Emeklilerle ilgili bir aylık iyileştirmesine yönelik bir çalışma yapılacaksa bunu Çalışma Bakanlığı'nın yapması gerektiğini vurguladı.