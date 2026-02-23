Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, İngiltere’deki Leeds Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen radar uydu görüntüleme çalışmaları sonucunda Türkiye’nin yeni "yer kabuğu gerilim haritasını" kamuoyuyla paylaştı. Gelişmiş uzay teknolojileriyle elde edilen veriler, Doğu Anadolu’da devasa bir alanın kırılma sınırına yaklaştığını gösteriyor.

"BATI KONUŞULUYOR AMA DOĞU DAHA GERGİN"

Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye’de deprem tartışmalarının genellikle nüfus yoğunluğu nedeniyle batı bölgelerinde odaklandığını ancak verilerin Doğu Anadolu için çok daha kritik bir tablo çizdiğini belirtti:

"Radar uyduları sayesinde tüm Türkiye’yi izleme şansına sahibiz. Ürettiğimiz gerginlik haritalarında gördüğümüz kadarıyla, her yıl en yüksek gerginlik üreten bölgelerin başında Van’ın hemen doğusunda kalan ve Çaldıran fayını da içine alan yaklaşık 250 kilometre genişliğindeki alan geliyor."

250 KİLOMETRELİK RİSKLİ HAT

Haritadaki homojen renk değişimine dikkat çeken Kutoğlu, bu bölgedeki fay mekanizmasının ortak çalıştığını vurguladı. Uzman isme göre en büyük risk, bu uzun hattın tek bir seferde harekete geçmesi:

Kuzeyde Kars’ın Kağızman ilçesinden başlayıp güneyde İran’ın Salmas kentine kadar uzanıyor. Bölgede 1647, 1881, 1976 ve 2011 yıllarında yıkıcı depremler yaşandı. Tarihteki en büyük sarsıntı 7.3 büyüklüğündeydi.

Büyük Deprem Potansiyeli: Kutoğlu, 250 kilometrelik hattın tamamen kırılması durumunda 7’nin üzerinde çok şiddetli bir deprem üretebileceği konusunda uyardı.

Kamuoyundaki "2011'de Van'da deprem oldu, enerji boşaldı" algısına da açıklık getiren Kutoğlu, "O deprem bölgesi çok küçük bir alanı kapsıyordu. Oysa bizim yeni saptadığımız gerginlik bölgesi çok daha geniş bir alana hitap ediyor. 2011 depremi bölgedeki enerjiyi tamamen boşaltmadı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kutoğlu, 6 Şubat 2023 Hatay depremlerindeki benzer bir mekanizmanın bu bölgede de çalışma ihtimali olduğunu belirterek, bölgede acilen "zarar azaltma" ve tedbir çalışmalarına ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.