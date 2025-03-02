Kar yağışı geçtiğimiz günlerde kışın en sert günlerine neden oldu, İstanbul dahil birçok şehir beyaza büründü hava sıcaklıkları senenin en düşük değerlerine erişti. Bir süre ara veren yağışlar adım adım geri geliyor. Tahminlere göre yeni haftada yurdun özellikle doğu ve iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor, yurdun batı kesimlerinde ise yarın sağanak etkili olacak.

DOĞUDA KAR VE DONDURUCU SOĞUK

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkisini yarın göstermesi beklenirken dondurucu hava sıcaklıkları da dikkat çekiyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da geceleri sıcaklık değerleri eksi 18'e kadar düşecek. Gümüşhane, Bayburt ve Muş'ta da düşük sıcaklık değerleri ve kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL PAZARTESİ KABUSU

Şubatın son haftasında kar yağışından etkilenen İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren megakentte kendisini gösterecek olan yağışların trafik yoğunluğunu da etkileyeceği tahmin ediliyor.

HAFTA ORTASINDAN SONRA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hafta ortasından sonra yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızla artışa geçmesi bekleniyor. Perşembe günü Hakkari ve Şırnak hariç ülkenin tümünde güneşli bir hava bekleniyor. Kısa sürede yaklaşık 10 derece birden artması beklenen hava sıcaklıklarının hafta sonunda ülke genelinde kendini göstermesi bekleniyor.