Çin'in Jiangxi eyaletinde "Jinxi'nin Gözü" olarak bilinen dünyaca ünlü ev, otoyoldan geçen araçların yarattığı gürültü ve titreşimler nedeniyle ev sahibi tarafından terk edildi.

Evin sahibi Huang Ping (takma isim), yıllar önce bölgesel hükümetin satın alma teklifini reddetmiş ve komşuları taşınırken evinde kalmayı seçmişti. Hükümet, Huang'a yaklaşık 1.6 milyon yuan (yaklaşık 9.1 milyon TL) teklif etmişti. Ancak ödemenin iki taksitte yapılmasını reddeden Huang, teklifi kabul etmemişti.

NAL ŞEKLİNDE YAPI İNŞA ETTİLER

Bu kararın ardından yetkililer ise otoyolu doğrudan evin etrafından geçirerek 'nal şeklinde' bir yapı inşa etti. Yukarıdan bakıldığında göz şeklini andıran bu ev, Çin'de "Jinxi'nin Gözü" olarak anılmaya başladı.

DAYANILMAZ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

Başlangıçta evde oturmaya devam eden Huang ve torunu, geçen nisan ayında otoyol trafiğinin başlamasıyla birlikte yaşam koşullarının dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Özellikle ağır tonajlı kamyonların neden olduğu gürültü ve titreşim, evi yaşanmaz kıldı.

Çin yerel basınına konuşan Huang, ailesiyle birlikte yakınlardaki bir kasabada kiralık bir eve taşındıklarını doğruladı. Ancak evin geleceği belirsizliğini koruyor. Eğer yapı yıkılırsa, Huang'ın başlangıçta teklif edilen tazminatın yalnızca küçük bir kısmını alabileceği belirtiliyor.