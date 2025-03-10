Fransa’da yapılan özel bir açık artırmada oldukça nadir bir madeni para tam 700 bin Euro'ya satıldı. Bu satış koleksiyonerlerin ilgisini çekerken, gündem oldu. Artı33'ün haberine göre, açık artırma sırasında koleksiyoncular arasında rekabet yaşanırken, bu parayı kimin satın aldığına dair bir açıklama yapılmadı. İddiaya göre bu parayı satın alan kişinin koleksiyon dünyasında önemli bir yatırımcı olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bir madeni paranın bu kadar yüksek bir fiyata ulaşmasının birçok nedeni bulunduğunu aktardı. Uzmanlar, bu paranın değerinin ise arkasındaki temel sebeplerin aşırı nadirlik, sağlam korunma ve büyük tarihi önemi olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu paranın tarihsel bağlamı ve büyük bir geçmişi olması, onu daha da değerli hale getirirken, koleksiyoncular ve yatırımcılar için de kazanç potansiyeli taşıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP BİR SEÇENEK HALİNE GELDİ

Son günlerde dikkat çeken eski madeni paralar, yatırım dünyasında daha fazla ilgi çekerken uzmanlara göre bu paralar yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor. Öte yandan değerlerinin kolayca düşmemesi, bu tür yatırımların güvenli bir alternatif olmasını sağlıyor ve talep gittikçe artıyor.