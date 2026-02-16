Çin, olası bir enerji krizine karşı çözümünü elektrikli araç hurdalıklarında buldu. Tsinghua Üniversitesi'nin liderliğinde Cell Reports Sustainability dergisinde yayınlanan çarpıcı bir araştırmaya göre, araçlar için "ömrünü tamamlamış" sayılan bataryalar, 2050 yılına kadar ülkenin enerji depolama ihtiyacının %67'sini tek başına karşılayabilir.

Bu stratejinin temelinde basit bir matematik yatıyor: Bir elektrikli araç bataryası, kapasitesinin %80'inin altına düştüğünde araç performansını (menzili) olumsuz etkiler ve değiştirilmesi gerekir. Ancak bu bataryalar, araçta işe yaramasa da sabit enerji depolama sistemleri için hala devasa bir güç kaynağıdır.

MEKANİZMA NASIL İŞLİYOR?

Otomotiv dünyasında "bitik" kabul edilen bir batarya, şebeke için "yeni başlamış" sayılır.

Araçtaki Sorun: %20 kapasite kaybı, bir sürücü için menzil kaygısı demektir.

Şebekedeki Çözüm: Sabit istasyonlarda ağırlık veya hacim sorunu olmadığı için, yüzlerce eski modül bir araya getirilerek devasa bir güç bankası oluşturulabilir. Burada bataryalar daha düşük stres altında ve daha uzun döngülerle çalıştırılır.

ENERJİ DEPOLAMADA 2 TRİLYON WATT POTANSİYELİ

Güneş ve rüzgar enerjisi kesintili kaynaklardır (güneş batınca veya rüzgar durunca enerji kesilir). Şebekenin bu enerjiyi depolaması şarttır. Araştırmaya göre Çin, elindeki farklı kimyasal bileşimlere sahip bataryaları başlangıç kapasitelerinin %40'ına düşene kadar şebekede tutarsa:

2030 Sonrası: İkinci ömür depolama kapasitesi patlama yapacak.

2050 Hedefi: Kapasite 2 trilyon watt'a ulaşarak, yeni üretilen bataryalar ve hidroelektrik santrallerinin toplam hacmini ikiye katlayabilir.

2024 yılında dünya genelinde satılan 17 milyondan fazla elektrikli aracın üçte ikisi Çin pazarındaydı. Bu devasa filo, sürekli bir "kullanılmış batarya akışı" yaratıyor. University College London'dan Rhodri Jervis, durumu şöyle özetliyor:

"Çıkarılması ve işlenmesi çok paraya mal olan değerli malzemeleri (lityum, kobalt vb.), kullanılabilir kapasitelerinin %80'ini hala korurken çöpe atmamalıyız."

Bu geri dönüşüm/yeniden kullanım hamlesinin, elektrik sistemi maliyetlerini yaklaşık %2,5 oranında düşürmesi bekleniyor. Ancak süreç, "eski pili al, şebekeye tak" kadar basit değil. Teesside Üniversitesi'nden Gill Lacey, güvenlik risklerine dikkat çekiyor:

Sınıflandırma: Piller durumlarına göre ayrılmalı; en kötü durumdaki pil, tüm sistemin performansını düşürebilir.

Termal Kaçak: Her batarya hücresinde, şiddetli yangınlara yol açabilecek aşırı ısınmayı önlemek için hassas sıcaklık ve voltaj sensörleri bulunmalıdır.

İzolasyon: Güvenlik, yalıtım ve dengeleme sistemlerinin sıfır bataryalara göre çok daha güçlü olması gerekir.