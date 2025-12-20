Tarzı ve şarkılarıyla geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Aydilge, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, dış görünüşü üzerinden yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yıllardır yaşadığı bir sağlık sorununu da ilk kez kamuoyuyla paylaşan şarkıcı sevenlerini üzdü.

"Aşk Olmak" “Hayat Şaşırtır” ve “Yangın Var” gibi sevilen şarkılarıyla adından sıkça söz ettirenAydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda samimi açıklamalarda bulundu. Güzellik algısı ve beden üzerinde kendisine yapılan zorbalıklara dair konuşan Aydilge, özellikle makyajı ve cilt rengine dair yapılan eleştirilere yanıt verdi.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Hastalığını itiraf eden, vitiligo hastası olduğunu açıkladı. Yüzündeki pigment kaybının da bu sağlık durumundan kaynaklandığını belirtti. "Yüzümdeki pigmentler çalışmıyor ve kimseye belirli bir güzellik kalıbına uymak zorunda değilim" diyen şarkıcı, cildini bazen olduğu gibi bıraktığını, bazen de makyaj yapmayı tercih ettiğini söyledi. Ellerinde de benzer renk farklılıkları bulunduğunu ifade eden Aydilge, bunun hayatının doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

Eleştirilerin kendisini artık üzmediğini ancak geçmişte bu yorumlardan etkilendiğini dile getiren ünlü isim, toplumun dayattığı gerçek dışı güzellik standartlarının insanları kendi bedenlerinden uzaklaştırdığına dikkat çekti. Estetik yaptıranların da yaptırmayanların da benzer şekilde hedef haline geldiğini söyleyen Aydilge, hangi tercih yapılırsa yapılsın beden üzerinden yargılayan bir anlayışın var olduğunu belirtti.

"GÜZELLİK DIŞ GÖRÜNÜŞLE SINIRLADIRILMAMALI"

Sözlerinin devamında takipçilerine seslenen sanatçı, güzellik algısının yalnızca dış görünüşle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade etti. Kendini güzel hissetme ve beğenilme isteğinin son derece insani olduğunu dile getiren Aydilge, "Ancak incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmemeyi öğrenmeliyiz" dedi.

Yapılan zorbalıklara karşı dayanışma çağrısında bulunan Aydilge, insanların birbirine destek olmasının önemini vurguladı. "Zorbalara karşı yapabileceğimiz en güçlü şey, birbirimize sarılmak ve kucaklamak" diyen ünlü şarkıcı, mesajını takipçilerine sevgi göndererek tamamladı.