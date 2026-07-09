Artan enerji maliyetleri nedeniyle birçok hane elektrik tüketimini azaltmanın yollarını arıyor. Çoğu kişi en yüksek elektrik harcamasının buzdolabı, çamaşır makinesi ya da kurutma makinesinden kaynaklandığını düşünse de, uzmanlar durumun farklı olduğunu belirtiyor.

Yapılan araştırmalara göre, evlerde en fazla elektrik tüketen cihazların başında elektrikli su ısıtıcısı (boyler/kazan) geliyor.

NEDEN DAHA FAZLA ENERJİ HARCIYOR?

Elektrikli su ısıtıcıları yalnızca suyu ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda gün boyunca belirlenen sıcaklığı korumak için düzenli aralıklarla yeniden devreye giriyor. Depolanan suda meydana gelen ısı kaybını telafi etmek amacıyla çalışan sistem, bu nedenle sürekli enerji tüketiyor.

Elektrik tüketimini belirleyen başlıca faktörler arasında tankın kapasitesi, ayarlanan su sıcaklığı, cihazın yalıtım seviyesi ve evde kullanılan sıcak su miktarı yer alıyor.

YANLIŞ BOYUTTAKİ KAZAN FATURAYI ARTIRABİLİR

Uzmanlara göre, ihtiyacın üzerinde kapasiteye sahip bir su ısıtıcısı gereksiz miktarda suyu sürekli sıcak tutarak fazla elektrik harcıyor. Kapasitesi yetersiz olan modeller ise sık sık yeniden ısıtma yaptığı için enerji tüketimini artırıyor. Bu nedenle, cihazın hane halkının ihtiyaçlarına uygun kapasitede seçilmesi büyük önem taşıyor.

İDEAL SU SICAKLIĞI 55-60 DERECE

Uzmanlar, elektrik tasarrufu ve cihazın uzun ömürlü kullanımı için su sıcaklığının 55-60 derece arasında tutulmasını öneriyor. Bu değerin üzerine çıkılması halinde hem ısı kaybı artıyor hem de kireç oluşumu hızlanıyor. Kireçlenen rezistans ise daha fazla enerji harcayarak aynı performansı göstermeye çalışıyor.

DİĞER EV ALETLERİ NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

Modern ve enerji verimliliği yüksek bir buzdolabı, yıl boyunca çalışmasına rağmen yaklaşık 100 ila 250 kWh elektrik tüketiyor. Bulaşık makinelerinin yıllık tüketimi ortalama 150-270 kWh arasında değişirken, çamaşır kurutma makineleri kullanım sıklığına bağlı olarak yılda 300-600 kWh seviyesine ulaşabiliyor. Buna karşın elektrikli su ısıtıcısının, bazı evlerde toplam elektrik tüketiminin yüzde 20 ila 30'unu oluşturabildiği belirtiliyor.

KAZAN SEÇERKEN KAPASİTEYE DİKKAT

Doğru kapasitede bir su ısıtıcısı seçmek hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından önemli görülüyor.

Uzmanların önerileri şu şekilde sıralanıyor:

50-80 litre: Düzenli olarak duş alan 1-2 kişilik haneler için.

80-120 litre: 3-4 kişilik aileler için uygun kapasite.

120-150 litre ve üzeri: Kalabalık aileler veya sıcak su tüketimi yüksek olan evler için öneriliyor.

KAZANIN BULUNDUĞU YER DE TÜKETİMİ ETKİLİYOR

Su ısıtıcısının yerleştirildiği ortam da enerji tüketiminde önemli rol oynuyor.

Soğuk bodrum veya yalıtımsız depolarda bulunan cihazlar daha fazla ısı kaybediyor. Aynı şekilde uzun ve yalıtımsız sıcak su boruları da suyun musluğa ulaşmadan önce soğumasına neden oluyor. Bu durum, su ısıtıcısının daha sık çalışmasına ve elektrik tüketiminin artmasına yol açıyor.

ELEKTRİKLİ SU ISITICISINDA TASARRUF SAĞLAMANIN YOLLARI

Uzmanlar, birkaç basit önlemle elektrikli su ısıtıcısının tüketimini önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Bunun için şu önerilerde bulunuluyor:

Su sıcaklığını 55-60 derece arasında ayarlayın.

Cihazı düzenli olarak kireçten temizleyin.

Sıcak su borularını yalıtarak ısı kaybını azaltın.

Uzun süre küvet yerine kısa duş almayı tercih edin.

Su tasarruflu duş başlığı ve musluk perlatörleri kullanın.

İhtiyacınıza uygun kapasitede bir su ısıtıcısı tercih edin.