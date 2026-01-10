Basın toplantısında kupanın tanıtıldığı sırada Mauro Icardi’nin yaptığı hareket dikkat çekti. Kupaya yaklaşan Arjantinli yıldız, boyunu eliyle işaret ederek kupanın kısa olduğunu ima etti ve ardından Okan Buruk’a dönerek esprili bir yorumda bulundu. Buruk ise tebessüm etti.

BOY ŞAKASI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Icardi'nin kupayla ilgili şakası, toplantı salonunda bulunanlar arasında kahkahalara yol açtı. Resmî atmosfer kısa süreliğine yerini neşeli anlara bıraktı.

SOSYAL MEDYADAN OLUMLU-OLUMSUZ TEPKİLER

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları iki farklı görüş etrafında toplandı. Bazıları bu anı samimi ve doğal bulurken, bazıları ise basın toplantısı gibi resmî bir ortamda bu tür davranışların uygun olmadığını savundu.