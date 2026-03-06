Başkent'te ABB Başkanı Mansur Yavaş ile eski Başkan Melih Gökçek ve AKP milletvekili oğlu Osman Gökçek arasında yıllardır tartışma var. Osman Gökçek Yavaş’ı karton bardak, çöp poşeti, tabut alımı ve düzenlenen konserlerde yolsuzlukla suçladı. Yavaş ise “Gökçekler yargılanmalı. Hırsıza hırsız olduklarını unutturmayacağız” dedi.

Ankara’da önceki gece ise sürpriz bir karşılaşma yaşandı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın iftar yemeğinde Yavaş ve Osman Gökçek aynı masada yakın oturdu.

KARTON BARDAK

Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı yolsuzlukla suçlamış, üzerinde karton bardaklar olan Yavaş maketi ile toplantı yapmıştı. Yavaş da Gökçek’e “Utanmaz yüzsüz” demişti. Gökçek Meclis’e tabut da getirerek, ABB’nin cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yaptığını iddia etmişti. Yavaş da AKP’li Osman Gökçek’in 600 milyon liralık villasını, babası Melih Gökçek döneminde belediyeden ihaleler alan bir şirkete yaptırdığını açıklamıştı.



HERKES DUA EDERKEN TELEFONUYLA OYNADI



İftar saatinde masadaki herkesin dua ettiği sırada Osman Gökçek'in telefonuna bakması ise sosyal medyada tepki topladı.







