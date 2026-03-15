Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında tırmanan askeri gerilim 16. gününe girerken, bölgenin finans merkezi Dubai’de gayrimenkul piyasası şaşırtıcı bir hareketliliğe sahne oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arazi ve Emlak Dairesi verilerine göre, savaşın en yoğun hissedildiği 28 Şubat – 6 Mart 2026 tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte, uluslararası yatırımcılar Dubai’de yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bin 727 konut ve 139 arsa satın aldı.

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, özellikle Dubai’ye füze isabet ettiği bildirilen 2 Mart gününde dahi 670 milyon dolarlık satışın gerçekleşmesi, piyasadaki direncin sembolü oldu.

HERKES KAÇARKEN TÜRKLER SATIN ALDI

Küresel yatırımcıların bir kısmı "bekle-gör" stratejisine geçerken, Türk vatandaşlarının Dubai’deki alım iştahı kesilmedi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre Türk yatırımcılar, sadece iki farklı projeden bir hafta içinde toplam 10,5 milyon dolarlık mülk edindi. Bu alımların içeriğini lüks bir projedeki 7 daire ve prestijli bir villa satışı oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Dubai’ye konut yatırımında dünya genelinde ikinci sıraya yükselen Türklerin, mevcut kriz ortamında herhangi bir satış iptali veya panik satışı yoluna gitmediği, aksine stratejik alımlara devam ettiği vurgulanıyor.

YÜZDE 28 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ

Dubai Gayrimenkul Endeksi (DFMREI), savaşın başladığı 28 Şubat’tan 13 Mart 2026 tarihine kadar olan kısa sürede yaklaşık yüzde 28,7 oranında değer kaybetti. Bölgedeki belirsizlik atmosferi, Emaar Properties gibi dev inşaat şirketlerinin hisselerinde yüzde 20’lik bir gerilemeye neden olurken, genel gayrimenkul sektörü endeksi de bu düşüşten payını aldı. Analistler, fiziki satışların sürmesine rağmen borsadaki bu kayıpları piyasanın jeopolitik risklere verdiği doğal bir tepki olarak nitelendiriyor.