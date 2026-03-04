ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş beşinci gününde devam ederken, artan güvenlik endişeleri bölge turizmine de yansıdı. Füze saldırıları ve karşılıklı açıklamalar sonrası özellikle Körfez hattında rezervasyon iptalleri dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin turizm merkezi olarak öne çıkan Dubai’de lüks otellerin oda fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Daha önce geceliği yaklaşık 400 eurodan başlayan oda fiyatlarının bazı tesislerde 68 euro seviyelerine kadar indiği görüldü.

REZERVASYONLARDA DÜŞÜŞ

Sektör temsilcileri, güvenlik kaygıları nedeniyle turist talebinde belirgin bir azalma yaşandığını belirtti. Özellikle Avrupa ve Asya pazarından gelen rezervasyonlarda iptallerin arttığı ifade edilirken, otellerin doluluk oranlarını korumak için fiyatları aşağı çektiği kaydedildi.

HAVAYOLU TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ

Bölgedeki gerilim hava sahası düzenlemelerini ve uçuş planlamalarını da etkiledi. Bazı seferlerde iptal ve rota değişiklikleri yaşanırken, bu durumun turizm hareketliliğini yavaşlattığı belirtiliyor.

Uzmanlar, çatışmaların süresine bağlı olarak turizm sektöründeki dalgalanmanın kısa vadeli kalabileceğini ancak belirsizliğin sürmesi halinde fiyatlar ve doluluk oranları üzerindeki baskının artabileceğini değerlendiriyor.