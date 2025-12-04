Kanal kenarında yürüyüş yapan Sarah Mather, suyun yüzeyinde duran “kütüğün” aniden hareket ettiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yakından bakıldığında, cismin aslında olağanüstü büyüklükte bir sazan balığı olduğu anlaşıldı.

NORMAL SAZANLARDAN ÇOK DAHA BÜYÜK

Görgü tanıklarının tahminine göre balık 60 santimetreden daha uzun ve yaklaşık 13,5 kilogramdan fazla ağırlığa sahip. Bu rakamlar, bölgede yaşayan sazanların ortalama 4,5–9 kilogram aralığında olduğu düşünülürse oldukça dikkat çekici bir boyutu işaret ediyor.

Sarah Mather, gördüklerini “İlk başta sudaki kütük olduğunu sandım ama hareket edince şok oldum. Gerçek bir su altı devi gibiydi. Bu boyutta bir sazan bulmak çok nadir” sözleriyle anlattı.

KANALIN TARİHİ VE ÖNCEKİ REKORLAR

Balığın görüldüğü Bridgwater Kanalı, 1761 yılında Manchester’a kömür taşımak için inşa edilmiş ve Sanayi Devrimi’nin sembolik yapılarından biri hâline gelmişti. Bugün ise endüstriyel geçmişinin yanı sıra barındırdığı sıra dışı canlılarla da dikkat çekiyor.

Kanalda büyük sazanların görülmesi aslında ilk değil. Geçtiğimiz Haziran ayında bir balıkçı aynı sudan yaklaşık 11 kilogramlık bir sazan çıkarmıştı. Ancak Mather’ın kaydettiği dev balığın bu rekoru geçebileceği değerlendiriliyor.

REKORLARLA GÜNDEME GELEN DEV SAZANLAR

Dünyanın farklı noktalarında da zaman zaman benzer görüntüler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda bir balıkçı, nehirde 10 yaşındaki bir çocuktan daha ağır olan, 32,5 kilogramlık bir sazan yakalayarak gündem olmuştu. Uzmanlar, çevresel koşullar ve beslenme fırsatlarının uygun olduğu bölgelerde bu tür büyük balıkların görülmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtiyor.