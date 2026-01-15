Dünya çapında yüz milyonlarca takipçisi olan ve imparatorluğunun değeri 5 milyar doları aşan ünlü YouTuber MrBeast (Jimmy Donaldson), banka hesabıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Kağıt üzerinde milyarder görünen genç girişimci, nakit varlığı söz konusu olduğunda aslında "meteliksiz" olduğunu ve hatta borç aldığını iddia etti.

"HERKESİN BANKA HESABI BENİMKİNDEN DAHA DOLU"

Wall Street Journal’a konuşan 27 yaşındaki Donaldson, kişisel finansal durumunun dışarıdan göründüğü gibi olmadığını vurguladı. Şirketinin hisse değerleri çıkarıldığında, kendisini izleyen herhangi birinin banka hesabında muhtemelen kendisinden daha fazla para olduğunu söyleyen ünlü isim, "Teknik olarak şu an negatifteyim. Sabah kendime bir menü alacak param bile yok, çünkü her kuruşu işime yatırıyorum" dedi. 5 milyar dolarlık Beast Industries'in yarısından fazlasına sahip olmasına rağmen, kendine ayırdığı miktarın 1 milyon doların altında olduğunu belirtti.

DÜĞÜN PARASINI ANNESİNDEN BORÇ ALIYOR

Donaldson, kazandığı her kuruşu içerik üretimine ve yeni girişimlerine aktardığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içeriklere yaklaşık çeyrek milyar dolar harcayacağız. Ironik bir şekilde, yaklaşan düğün masraflarım için annemden borç alıyorum" sözleriyle takipçilerini şaşırttı. Feastables çikolataları, Lunchly hazır gıda paketleri ve MrBeast Burger gibi devasa yan iş kollarından gelen tüm gelirlerin, işi daha da büyütmek için yeniden sisteme dahil edildiğini ekledi.

MİLYARDERLERİN "KAĞIT ÜSTÜNDEKİ" SERVETİ

MrBeast, bu "nakit fakiri milyarder" kulübünde yalnız değil. 1,5 milyar dolarlık spor giyim markası Gymshark'ın kurucusu Ben Francis de benzer bir tablo çiziyor. Servetinin tamamen kağıt üzerinde ve şirket hisselerine bağlı olduğunu belirten Francis, "İnsanlar ismime kayıtlı, içinde milyarlar olan bir banka hesabı olduğunu sanıyor ama bu tamamen yanlış" dedi. Hisse değerlerinin her an değişebileceğine dikkat çeken Francis, öz değerin finansal rakamlara bağlanmaması gerektiğini savundu.

"FAKİR GİBİ YAŞA, ZENGİN KAL"

Bazı milyarderler ise nakitleri olsa bile "yokmuş gibi" yaşamayı tercih ediyor. Scale AI'nın kurucu ortağı Lucy Guo, 1,3 milyar dolarlık servetine rağmen eski bir Honda Civic kullanıyor, ekonomik uçuşları tercih ediyor ve ucuz kıyafetler giyiyor. Gösterişi bir "güvensizlik belirtisi" olarak niteleyen Guo, lüks harcamaların genellikle milyoner seviyesindeki kişilerce yapıldığını iddia ederek, "Fakir gibi davran, zengin kal" felsefesini benimsiyor.