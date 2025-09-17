Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından Melih Karakaya da Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Karakaya'nın Beykoz Belediye Binası'ndan ayrılırken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini de yanına alması günün en çok konuşulan fotoğraf karelerinden biri oldu.

BU SÖZLERLE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Karakaya, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu görev boyunca tek gayem kapımı çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüzle, samimiyetle ve dürüstlükle karşılamaktı. Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem ne mutlu bana. Bana güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlu hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin hayır duası benim için her makamda, her unvandan daha değerlidir" dedi.

"CHP ÇATISI ALTINDA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Karakaya açıklamasına şöyle devam etti:

Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline desteğini her daim hissettim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Görevim olsun, olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla CHP çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir.

GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF KARESİ OLDU

Karakaya'nın Atatürk portresi ile binadan ayrıldığı fotoğraf sosyal medyada günün en çok konuşulan karesi olurken Karakaya'nın portresini de gazeteci İsmail Arı paylaştı. Arı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

AKP'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Arı, Karakaya'nın Beykoz Belediyesi AKP’ye geçerken iktidarın tüm tekliflerini reddetti.

"BEYKOZ HALKINA İHANET EDEMEM" DEDİ

Makam odasına astığı Atatürk tablosunu alıp “Ben Beykoz halkına ihanet edemem” dedi ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek belediyeden ayrıldı.

ÇOK İYİ PARA KAZANDIĞI ÖZEL SEKTÖRDEKİ İŞİNİ BIRAKARAK GÖREVİ KABUL ETMİŞ

CHP Gençlik Kolları’nda yetişen Karakaya’nın çok iyi bir işi vardı. 7 ay önce, yıllar sonra kazandıkları belediyede görev alır mısın? dediler.

Beykoz halkına hizmet etmek için o çok iyi paralar kazandığı özel sektördeki işini bırakıp koşa koşa görevi kabul etti.

Ancak Beykoz halkına ihanet etmedi ve tüm teklifleri elinin tersiyle itti. Karakaya partisi CHP’de mücadelesine devam ediyor. Yani satın alınamayanlar hâlâ varlar, umudunuzu yitirmeyin.