İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan ve Sant’Andrea deniz kayalıklarının sembolü haline gelen doğal oluşum "Aşıklar Kemeri" (Arco degli Innamorati), trajik bir tesadüfle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yerle bir oldu. Bölgeyi günlerdir etkisi altına alan şiddetli fırtına ve hırçın dalgalar, binlerce yıllık doğa harikasının çökmesine neden oldu.

Yıllardır binlerce evlilik teklifine ev sahipliği yapan ve turistlerin uğrak noktası olan kemerin çöküşü, bölgede derin bir üzüntü yarattı. Melendugno Belediye Başkanı Maurizio Cisternino, yerel basına yaptığı açıklamada durumu "İstenmeyen bir Sevgililer Günü hediyesi" olarak nitelendirdi. Şiddetli yağmur ve dalgaların kıyı şeridini tahrip ettiğini belirten Cisternino, "Doğa, kendi yarattığını geri aldı; bu bölge turizmi için çok ağır bir darbe," ifadelerini kullandı.

BÖLGE SAKİNLERİNE VE TURİSTLERE UYARI!

Kemerin çöküşü, bölgedeki kırılgan kıyı şeridine dair güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, kayalıklarda ciddi çatlakların oluştuğunu ve kıyı erozyonunun giderek daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirterek bölge sakinlerini ve turistleri uyardı. Son fırtınaların sadece Adriyatik değil, İyon Denizi kıyılarındaki liman ve plaj yapılarına da ciddi zarar verdiği rapor edildi.