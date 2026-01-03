Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

1 Ocak 1948 tarihinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, kamuoyunda sık sık Osmaniyeli kimliği ile anılmakta. Osmaniye'de birçok okul açan ve onlarca yıldır Osmaniye milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yürüten Bahçeli, Fettahlı'nın ziyareti sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

GERÇEK MEMLEKETİNİ AÇIKLADI



Bahçeli, kendisini ziyarete gelen heyetle yaptığı görüşmede "Daha önce de Diyarbakır'dan ziyarete gelmişlerdi. Diyarbakır'dan bahsediyorlardı ve ben de dedim ki 'Siverekliyim biliyor musunuz?' diye. Fettahlılardanız dedim" ifadelerini kullandı.



Fettahlı, söz konusu görüntüleri X hesabında "Atamız, Beyimiz, Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ beyimizi Rabbim Başımızdan eksik etmesin… Her zaman, Her yerde DEVLET BABANIN EMRİNDE ve İZİNDE BİR ÖMÜR…" notu ile paylaştı.





