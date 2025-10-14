Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk bölgesindeki Kaspisyk kentinde yaşayan ve Rostov Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan 21 yaşındaki boksör Anna Tsomartova 1,5 yıl önce yaşadığı şehirdeki bir boks turnuvası sırasında ortadan kaybolmuş ve İnterpol tarafından uluslararası kayıp kişiler listesine alınmıştı.

ANNESİ KIZININ FETHİYE’DE GÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Kızının kayıp olduğunu Rus yetkili makamlarına bildiren anne Diana Tsomartova, NewsTracker yayın organına yaptığı açıklamada, bir turistin Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde kızına benzeyen bir genci gördüğünü söyleyip Fethiye’deki yetkililerden yardım istedi.

Anna Diana Tsomartova , "Türkiye’den bir adam yakın zamanda bizimle iletişime geçti ve Türkiye'de tatil yaparken Ölüdeniz'de tıpkı Anna'ya benzeyen bir kız çocuğu gördüğünü söyledi" şeklinde açıklama yaptı.