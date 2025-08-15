Cem YILDIRIM / Yavuz ALATAN

Ortalama memur maaşının 57 bin 418 TL olduğu Türkiye’de iktidar, memur ve memur emeklilerine 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6’lık zam teklif etti. AKP’nin milyonları yoksullukta eşitleme adımı, memuru da emekliyi de imamları da sokağa döktü. Memurlar, emekliler farklı kentlerde meydanlara indi, ülkenin dört bir yanı sefalet zammını kabul etmeyenlerin protestolarına sahne oldu.

‘ALIN TERİ YOK SAYILDI’

İktidarın 2026 için önerdiği yüzde 16’lık zamma isyan eden emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasına yürüdü. Emekli Memur-Sen’in açıklamasında, “Bu zam teklifinin akılla, hakkaniyetle, adaletle, gerçeklerle ilgisi yok. Emekli olduk huzur bulacaktık şimdi ay sonu hesabı yapıyoruz. Sabrımız tükendi, artık bıçak kemiğe dayandı, her gün meydanlara çıkacağız her gün haykıracağız” ifadeleri kullanıldı.

Sağlıkçılar da Çalışma Bakanlığı önünde, ‘Verilen teklif adil olmalı hakkaniyet sağlanmalı yetersiz teklife hayır’ yazılı pankartı taşıdı. Sağlık-Sen üyeleri basın açıklamasında, “Bu teklif, memurun emeğini, alın terini yok sayan yetersiz bir tekliftir. Bu teklifte acildeki hekim yok, yoğun bakımdaki hemşire yok, doğum salonundaki ebe yok. Geleceğe dair kaygılarımız devam ediyor. Tutmayan hedeflerin mağduru olmak istemiyoruz” dedi.

Eğitim Bir-Sen üyesi memur ve öğretmenler ise “İşverenin gerçeklerden uzak, emekliyi de emekçiyi yok sayan teklifi, yaşadığımız kayıplarımızı telafi etmiyor, güven vermiyor. Tek cümle ile umut değil hayal kırıklığıdır” diyerek iktidarı protesto etti.

Öğretmenlerden protesto

Ankara’da Mili Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen üyeleri, 1.5 milyon eğitim çalışanının hiçe sayıldığını vurguladı. Memurlar, yanlarında getirdikleri farklı boyutlardaki ekmeklerle iktidarın teklifini protesto etti. Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, “Öğretmen ve eğitim çalışanları, emekli olmaktan korkuyor. Görev aylığı ile emekli aylığı arasında uçurum var. Bizleri emeğimizin değerinin bilindiği, alın terimizin karşılığının verildiği bir toplu sözleşme istiyoruz” diye konuştu.

İmamlar: Bu teklifle pazarlık bile yapılmaz

Diyanet’e bağlı din görevlileri de zam teklifini protesto etti. Diyanet’e bağlı olarak, müftü, imam, müezzin, vaiz gibi kadrolarda çalışan Diyanet- Sen üyeleri Ankara’da Hazine Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı, ‘gelirde adalet ücrette denge’ pankartı açtı ve hükümetin 2026 için önerdiği yüzde 16’lık zammı protesto etti. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Adil bir teklifle yeniden masaya gelin. Bu teklifle pazarlık bile yapılmaz. Aksi taktirde eylem çadırında nöbet tutar, iş bırakırız” dedi. Din görevlileri iş bırakırsa, Türkiye’de din hizmetlerinin verildiği alanlarda ilk kez böyle bir durum yaşanacak.