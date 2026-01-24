Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan Galatasaray’ın maç önü paylaşımı gündem oldu. Sarı kırmızılı kulüp, karşılaşma öncesinde soyunma odasından kareler paylaştı. Görsellerde Abdülkerim Bardakçı’nın 42 numaralı formasının özellikle ön plana çıkarılması dikkat çekti.

Bilindiği üzere Trabzonspor forması giyen Oulai de bordo mavili ekipte 42 numaralı formayı giyiyor. Sarı kırmızılıların bu paylaşımı bir transfer mesajı olarak yorumlandı.

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ YANIT

Trabzonspor da sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Bordo mavililer Oulai'nin gol sevincini paylaşarak, “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir” paylaşımı yaptı. Gönderi kısa sürede gündem oldu.