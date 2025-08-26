ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede elindeki morluk merak konusu oldu.
Trump'ın elindeki morluk gündem olunca Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi.
Açıklamada, Trump’ın elindeki morluğun sık sık tokalaşmasından ve rutin kardiyovasküler önlem kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığı belirtildi.
Trump’ın kişisel doktoru Sean Barbabella da, "Bu durum, sık el sıkışmalar ve kardiyovasküler koruma amaçlı aspirin tedavisi nedeniyle oluşan hafif yumuşak doku tahrişiyle uyumludur. Bu, aspirinin bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" dedi.
Trump’ın genel sağlık durumunun oldukça iyi olduğu dile getirildi.