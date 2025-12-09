Olay, saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Gün içinde sona eren tartışma, bugün tarafların yeniden karşı karşıya gelmesiyle tekrar alevlendi.

SOKAK ORTAINDA SİLAH ÇEKTİ

Kavgaya, Sedat A.’nın yakını Sinan A. ile Nadir K.’nın yakını İbrahim K. da dahil oldu. Sokak ortasında çıkan arbedede Nadir K., yanında bulunan tabancayla Sedat A. ve Sinan A.’ya ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Sedat A. ve Sinan A. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sedat A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.