Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan sönmüş yanardağ olan Karacadağ eteklerinde bulunan bölgede 3 tür özel balık yaşıyor. Burası yaklaşık olarak 2 metrekarelik bir su kaynağı.

1957 rakımlı sönmüş yanardağ olan Karacadağ'da çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato birçok canlı türü için yaşam alanı olan özelliği taşıyor. Doğal yapısıyla doğa tutkunları için farklı bir yürüyüş yaşatan bu plato, aynı şekilde kaynak sularıyla da serinletiyor.

3 BALIK TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalı olan Leblebitaş Mahallesi mevkisinde bulunan platonun etrafı taşlarla örülü yaklaşıl 2 metrekarelik su kaynağı bulunuyor. Akademisyenler ise bu bu kaynak suyuyla beslenen "doğal akvaryum"da, "sarı balık", "tatlısu kefali" ve "kaya balığı"nın yaşadığını tespit etti.

3 balık türünün yaşadığı bu su kaynağı, Karacadağ bölgesinde yaşayanlar ile bölgeden geçen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

SUYUN ALTINDA AYRI BİR DÜNYA VAR

Bölgeyi ziyaret eden ziyaretçilerden Aydın Karaboğa, yoldan geçerken su içmek için kaynaktan su aldıklarını ve gelenlerin de balıklara zarar vermediğini ifade etti.

Sürekli bu yolu kullandıklarını ifade eden Karaboğa, "Bu gölün suyu da çok güzel. Kaynak suyu olduğu için içiliyor. Yazın su buz gibi oluyor. Bu balıklar da hep bu boydalar." dedi.

Karaboğa, gölün çevresinin temiz tutulmasını istediklerini belirtti.

ZİYARETÇİLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Bölge, ziyaretçiler kadar, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Bunlardan biri de Murat İçer.

İçer, fotoğraf çekerken balıkların bu alanda yaşadığını gördüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"Buradaki balıklar hep aynı boyda, büyümüyorlar ama küçük balıklar da var. Doğal akvaryum görünümünde olan bu göl su altından yapılan çekimlerde ayrı bir dünya. Suyu çok berrak olduğu için çok net görüntü alabiliyoruz. Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu kullanan vatandaşlar burada mola verip dinleniyor, su ihtiyaçlarını gideriyorlar ama maalesef burada çevre kirliliği de var. Vatandaşlardan burayı temiz kullanmalarını istiyoruz."

"KORUMA ALTINA ALINMALI"

Karacadağ bölgesinde farklı endemik türlerin yaşadığını ifade eden Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Karacadağ eteklerinde çok farklı bitki ve canlı türleri var. Dünyada sadece burada yaşayan bazı hayvan türleri var. Buranın ekoturizme kazandırılması lazım, bu canlılara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Satar, ayrıca görüntülenen balıkların çok temiz sularda yaşayan balık türleri olduğunu ifade etti.

Bu bölgenin kirletilmemiş bir bölge olduğunu aktaran Satar, "Buraların koruma altına alınması, çok temiz tutulması lazım" diye konuştu.

DİCLE NEHRİ'NDEN GÖÇ ETMİŞ

Öğretim Üyesi Tarık Çiçek de buranın doğal bir akvaryum görünümünde olduğunu ve 3 balık türünün yaşadığını belirtti. Balıkların bulunduğu suyun Dicle Nehri ile bir bağlantısı olduğunu dile getiren Çiçek, "Dicle Nehri ile birleşen bir yer gibi görünüyor ve 'sarı balık', 'tatlısu kefali' ve 'kaya balığı' türleri yaşıyor. Dicle Nehri sistemi içerisinde yaşayan türler zamanla dere ve çay yoluyla bu pınarın ya da kaynağın bulunduğu yere göç etmişler ve burada yaşıyorlar. Burası balıkların üremesi, yavru balıkların büyümesi için önem arz ediyor" dedi.