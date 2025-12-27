Kebap, lahmacun ve birçok geleneksel yemekte sıkça kullanılan acı biber, kimileri için lezzetin tamamlayıcısı olurken, kimileri içinse ağızda bıraktığı yoğun yanma hissi nedeniyle uzak durulan bir besin olarak biliniyor. Halk arasında kullanılan “ağzına biber sürmek” deyimi de acı biberin yakıcı etkisini hatırlatan ifadeler arasında yer alıyor.

PAZAR VE MANAVLARDA YOĞUN TALEP

Acı biber, pazar ve manav tezgâhlarında da en çok tercih edilen ürünlerden biri olmaya devam ediyor. Manav esnafı Şafak Çaylak, acı biberi düzenli olarak satın alan müşterileri olduğunu belirterek, “Bazı müşterilerimiz acı biberin kendilerini mutlu ettiğini söylüyor. Sevenler neredeyse her alışverişte mutlaka alıyor” dedi.

“KAPSAİSİN STRES MEKANİZMASINI TETİKLİYOR”

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu ise acı biberin içeriğinde bulunan kapsaisin maddesine dikkat çekti. Manavoğlu, bu maddenin ağız ve mide reseptörlerini uyararak beyinde bazı hormonların salgılanmasına neden olduğunu ifade etti.

Manavoğlu açıklamasında, “Dengeli tüketildiğinde acı biber, dopamin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayarak kısa süreli iyi hissetme hali oluşturur. Ancak aşırı tüketildiğinde bu etki tersine dönebilir. Reseptörlerin aşırı uyarılması, stres mekanizmasını tetikleyerek sinirlilik, huzursuzluk ve ilerleyen süreçte kaygı bozukluklarına kadar uzanan olumsuz sonuçlara yol açabilir” dedi.

Uzmanlar, acı biberin faydalarından yararlanmak için ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.