Bilal Erdoğan, dün Dünya Etnospor Birliği Başkanı olarak Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, soru cevap şeklinde devam eden etkinlikte, gençlerin kendilerini her alanda yetiştirmesi gerektiğine işaret ederek, özellikle tarım sektörünün geleceğin en önemli meslekleri arasında yer aldığını vurguladı.

Karadeniz'deki gelişmelerin bölgeye olan etkisiyle ilgili gelen soruyu cevaplandıran Erdoğan, uzmanlık alanı olmadığını ancak güvenlik ve istihbarat birimlerince konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılmış olabileceğini belirtti.

'1 OCAKTA GALATA KÖPRÜSÜNDEYİZ'

"1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Filistin ve Kudüs için bir araya geleceğiz" diyen Erdoğan, "Bu duyarlılığın canlı tutulması gerekiyor. Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Boykot meselesi sulandırılmamalı. Hiç olmazsa birkaç markada netice alındığını görerek kararlılıkla devam edilmelidir" ifadelerini kullandı.