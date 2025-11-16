1970’li yıllardan bu yana logo, amblem, dekoratif parçalar, radyatör ızgaraları ve kontrol paneli kaplamaları gibi pek çok otomotiv bileşenini üreten şirket, hem Almanya’da hem de Çek Cumhuriyeti’nde tesislere sahipti. Ancak artan enerji ve hammadde maliyetleri ile daralan talep, şirketin ekonomik dengesini bozdu. Yönetim, bu etkenlerin iflasın temel nedenleri arasında olduğunu açıkladı.

Bir zamanlar Bolta-Werke adıyla bilinen Diepersdorf merkezli üretici, dört Alman iştirakini kapsayan iflas başvurusunu Nürnberg Bölge Mahkemesi’ne sundu. Bu karar, şirketin ABD’li ana ortağı First Brands’in 11 milyar doları aşan borç yükü nedeniyle iflas etmesinin hemen ardından geldi.

Almanya’da otomotiv sektörünün son dönemde yaşadığı güç kaybı dikkat çekerken, Diepersdorf Plastic Manufacturing’in çöküşü sektörde geniş yankı uyandırdı.