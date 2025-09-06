Minimalist tasarımlarıyla moda dünyasında ikonik bir isim haline gelen Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Ardında yalnızca moda imparatorluğunu değil, otelcilik ve lüks yaşam alanlarındaki yatırımlarını da kapsayan 12 milyar dolarlık dev bir servet bırakan Armani, hayata veda etmesiyle “Miras kime kalacak?” sorusunu gündeme getirdi.

ARMANİ HALKA ARZ OLURSA 12 MİLYAR DOLAR

Armani’nin sahibi olduğu Giorgio Armani S.p.A., 2024’te 2,7 milyar dolar gelir elde etti. 389 milyon dolarlık yatırımla mağazalarını yenileyen ve e-ticaret ağını genişleten marka, yıl sonunda 468 milyon dolar EBITDA açıkladı. Net vergi öncesi gelir 87 milyon dolara, nakit rezervleri ise 668 milyon dolara ulaştı.

Şirketin halka arz edilmesi halinde piyasa değerinin 8-11 milyar dolar aralığında olacağı öngörülüyor.

ARMANİ'NİN MİRASINI KİM ALACAK?

Hayatı boyunca evlenmeyen ve çocuğu olmayan Armani, miras planlamasını yıllar önce yaptı. Ünlü modacının kurduğu Giorgio Armani Vakfı, markanın bağımsızlığını ve uzun vadeli istikrarını sağlamak amacıyla tüm hisseleri bünyesinde toplayacak.

The Times'ta yer alan habere göre; vakfın yönetiminde ise Armani’nin kız kardeşi Rosanna, yeğenleri Silvana ve Roberta, yeğeni Andrea Camerana ve uzun yıllardır en yakın çalışma arkadaşı olan Pantaleo “Leo” Dell’Orco yer alacak. Böylece hem servet hem de iş imparatorluğu aile üyeleri ve güvenilir yöneticiler aracılığıyla sürdürülecek.

KÜLTÜREL VE SOSYAL MİRASI KORUNACAK VE DEVAM ETTİRİLECEK

Armani’nin kişisel servetinin de bir bölümünün sosyal projelere ve kültürel fonlara aktarılması bekleniyor. Bu sayede ünlü tasarımcının yalnızca modada değil, toplumsal alanda da kalıcı bir etki bırakacağı belirtiliyor.

Minimalist moda anlayışıyla bir döneme damga vuran Giorgio Armani’nin mirası, hem finansal hem de kültürel açıdan uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkesiyle korunacak.