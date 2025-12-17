15 Aralık Pazartesi günü düşürülen kimliği belirsiz İHA'nın yarattığı muamma hala çözüme kavuşmadı.

Karadeniz'den Türkiye'ye doğru uçan, Ankara üzerinde seyreden İHA'nın Türk hava sahasına kadar durdurulmadan nasıl girdiği veya hangi ülke veya örgüt tarafından gönderildiği hala bilinmiyor.

Türk F-16'sı tarafından müdahale edilen İHA'nın enkazı hala aranıyor. İHA düşürüldüğü anda da sivil havacılığın durdurulması, endişeleri arttırdı.

Kontrolden çıktığı belirtilen İHA'nın yarattığı soru işaretleri devam ederken CHP Sözcüsü Zeynel Emre, bu soruları meclise taşıdı.

HERKESİN AKLINDAKİ SORULAR MECLİSE TAŞINDI

Zeynel Emre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle meclise önerge sundu.

Önergede, dört konu başlığı öne çıktı:

İHA'nın radarda ne zaman tespit edildi? Tespit edildikten sonra yok edilmesi ne kadar zaman aldı? Bu süreçte erken müdahale kapasitesi kusursuz çalıştı mı?

Söz konusu İHA; hangi ülke veya kuruma ait? Eğer İHA'nın hangi ülke veya kuruma ait olduğu tespit edilmişse, herhangi bir diplomatik veya askeri girşim yapıldı mı?

Bununla birlikte İHA'nın keşif, yoklama ya da provokasyon gibi bir görevinin olup olmadığı önergede soruldu.

Son olarak, Ankara ve çevresindeki stratejik tesisler korunabildi mi? İHA karşıtı önlemler alınabildi mi?

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Emre, Türkiye’nin hava sahası güvenliği ve ulusal savunma politikaları açısından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından önem taşıdığını belirtti.