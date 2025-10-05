Türkiye'nin en büyük mantar yetişme bölgeleri arasında yer alan Istranca Ormanları, son yılların en bereketli dönemini yaşıyor. Eylül ayının sonu itibarıyla başlayan mantar sezonu toplayıcıların yüzünü güldürürken, kilosu 200 ila 260 TL arasında ihracatçı firmalara satılan mantarlar, daha sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç edilmekte.

GETİRİSİ GÜNDE 9 BİN TL'Yİ BULDU

Gün boyu toplayıcılıkla uğraşılması halinde kazancı 9 bin TL'yi aşan mantarlar, ay boyu kesintisiz şekilde çalışanlara 250 bin TL'nin üzerinde bir getirisi sunmakta.

Bu kadar yüksek kazanç sağlaması nedeniyle mantar toplayıcılığı için çevre illerden ve Avrupa ülkelerinden çok kişi Kırklareli'ne akın ederken, mantar toplayanlar arasında kadın sayısının fazlalığı ise dikkat çekmekte.



ARKADAŞLARI ÖNCE DALGA GEÇTİ SONRA TEBRİK ETTİ



Yaşamını mantar toplayıcılığı ile sürdürmeye karar veren birçok kişi, yakın çevresi tarafından başlangıçta vazgeçirilmeye çalışıldığını belirterek "Mantar toplamayla ev mi geçindirilir dediler. Buradan toplanacak parayla ne olur diye konuştular ama şimdi kazandığım parayı görünce, bize de öğretsene diye yanıma geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu söyledi. Mert, "Bu sene yağmurlardan sonra çok güzel ve bol mantar çıktı. Üç çeşit mantar çıkıyor bizim bölgede. Padişah mantarı, bolet ve borozan mantarı var. Özellikle bu sene mantarın yoğunluğundan dolayı kadınlar çok ilgi gösterdi. Bayağı kadın toplayıcı var, güzel de para kazanıyorlar.

Evlerine katkı sağlıyorlar, destek oluyorlar. Toplanan mantarlar İtalya, Fransa, Almanya ülkelerine gidiyor. Bolet mantarına en fazla ilgili İtalya ve Fransa gösteriyor. Şimdi Balkan ülkelerinden soran çok oluyor. Birinci kalite 200 ila 260 lira arasında alıyoruz" dedi.

'ALMANYA'DAN GELİYORUM'

Almanya'da yaşayan Zeynep Orman, tatil yapmak için her yıl mantar toplama döneminde ana vatana geldiğini söyledi. Mantar toplamanın zor ve güzel tarafları olduğunu söyleyen Orman, kazancının güzel olduğunu kaydetti. Orman, "Dağ ve tepeleri çıkıyoruz, çalı çırpı onları geçiyoruz mantar topluyoruz kovalarla.

Bugün 30 kilo bolet mantarı topladık. Kazancı güzel, bereket versin dün 9 bin lira kazandık. Hem spor hem de kazanç oluyor. Sabah molası veriyoruz ve sonra öğleden sonra tekrar topluyoruz. Herkese tavsiye ediyorum özellikle kadınlara" dedi.

Ev kadını Burcu Olcayok ise zor olmasına rağmen kadınların bu yıl toplanarak birlikte mantar toplamaya çıktığını söyledi. Olcayok, "Çok güzel, çok zevkli, çok iyi gidiyor. Hem spor amaçlı yapıyoruz hem de bol oksijen alıyoruz. Kadınların birçoğu toplanarak beraber gidiyoruz grup halinde. Satıyoruz parası da güzel bir nevi de gelir kaynağı oluyor" diye konuştu.