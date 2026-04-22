26 yaşındaki Avustralyalı Ashlea, geleneksel çalışma modellerinin dışına çıkarak madencilik sektöründe damperli kamyon şoförlüğü yapmaya başladı. Genç kadının sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bu yaşam tarzı, "Fly-In-Fly-Out" (FIFO) olarak adlandırılan ve çalışanların uzak bölgelerdeki şantiyelere uçakla gidip belirli sürelerle orada konakladığı bir sisteme dayanıyor.

Ashlea, bu sistem sayesinde yılın sadece 22 haftasını çalışarak geçirdiğini belirtti.

14 GÜN UZUN BİR DİNLENME SÜREÇLERİ OLUYOR

FIFO sisteminde çalışma temposu oldukça yoğun bir grafik izliyor. Ashlea, maden sahasında bulunduğu dönemlerde günde 12 saatlik vardiyalarla çalışıyor. Genellikle 14 gün boyunca aralıksız çalışan işçiler, bu sürenin sonunda 14 günlük uzun bir dinlenme dönemi için evlerine dönüyor. Bu süreçte çalışanların konaklama, yemek ve ulaşım gibi tüm temel masrafları ilgili maden şirketi tarafından karşılanarak, maaşın büyük oranda birikime dönüşmesine imkan tanınıyor.

AYLIK KAZANCI 527 BİN LİRAYI BULABİLİYOR

Sektöre "greenie" yani yeni başlayan bir sürücü olarak adım atan Ashlea, ilk üç aylık döneminde saatlik 36,50 dolar (yaklaşık 31 euro) ücretle işe başladı. Kısa sürede deneyim kazanan genç kadının saatlik ücreti önce 37 euroya, son sözleşmesinde ise 51,50 dolara (yaklaşık 45 euro) yükseldi. Bu artışlarla birlikte aylık kazancı, primlerin ve çalışma yoğunluğunun durumuna göre 5.000 (yaklaşık 263 bin lira) ile 10.000 euro (yaklaşık 527 bin lira) arasında değişkenlik gösteriyor.

YILDA 5 MİLYON KAZANIYOR

Genç şoförün hesaplamalarına göre, mevcut saatlik ücretiyle yıllık kazancı 112.000 dolar (yaklaşık 5 milyon lira) seviyesine ulaşıyor. Yıl sonunda eklenen performans primleriyle birlikte bu miktarın 122.000 dolara (yaklaşık 5 milyon 480 bin lira) çıkması öngörülüyor. Ashlea, bu yüksek gelir seviyesini ve yılın yarısını kapsayan boş vaktini dünya turuna çıkarak değerlendiriyor. Klasik mesai saatlerinin kendisine uygun olmadığını belirten çalışan, bu kariyer yolunu hem finansal gelecek hem de küresel seyahat özgürlüğü için tercih ettiğini ifade etti.