Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yün yorganlara olan ilgi beklenmedik şekilde patladı. Bir dönem klasik ev tekstili ürünü olarak görülüp pek de önemsenmeyen yün yorganlar, bugünlerde hem üreticisine hem satıcısına ciddi kazanç sağlıyor. Piyasada fiyatlar 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkarken, bazı üreticiler stoklarını günler içinde tüketiyor. Talebin bu denli yükselmesi, hem doğal ürünlere yönelimi hem de ısınma maliyetlerinin artmasını işaret ediyor.

KLASİK AMA YENİDEN MODA

Doğal içeriğiyle öne çıkan yün yorganlar, sentetik elyaf ürünlere göre daha iyi ısı yalıtımı sağlıyor ve uzun ömürlü olmasıyla öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu özellikler, özellikle soğuk şehirlerde yaşayan tüketicilerin tercihini bu ürünlere yönlendirdi. Birçok küçük ölçekli üretici için de bu talep yeni bir kazanç kapısı haline gelmiş durumda.

DOĞAL VE DAYANIKLI ÜRÜNLERE DÖNÜŞ

Son yıllarda tüketicilerin alışkanlıkları da değişti. Sentetik ürünlerden uzaklaşan birçok kişi, hem sağlıklı hem de uzun ömürlü olması nedeniyle yün ürünlere yöneliyor. Yün yorganlar, vücut ısısını dengeleme özelliği sayesinde özellikle kış gecelerinde konforlu bir uyku sağlıyor. Uzmanlar, doğru bakım yapıldığında bir yün yorganın yıllarca kullanılabileceğini belirtiyor. Bu da yüksek fiyatlara rağmen tüketicilerin ürüne yatırım yapmasını açıklıyor.

SATIŞLAR MEVSİM GELMEDEN PATLADI

Normal şartlarda kasım ve aralık aylarında artan talep, bu yıl ekim ayında zirve yaptı. Online satış platformlarında ve mağazalarda stokların kısa sürede tükendiği bildiriliyor. Bazı üreticiler, artan ilgiyi karşılayabilmek için gece vardiyasıyla üretime geçtiğini ifade etti.