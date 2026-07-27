Pırasa, yıllardır mutfaklarımızda "olsa da yesek" denmeyen, genellikle çocukların ve gençlerin mesafeli yaklaştığı sebzelerin başında geliyor. Ancak beslenme uzmanları ve gıda bilimcileri, bu algının büyük bir haksızlık olduğu konusunda hemfikir. Soğan ve sarımsak ailesinin (Alliaceae) bu şifalı üyesi, sanılanın aksine içerdiği zengin besin değerleriyle tam bir doğa mucizesi.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI İÇİN DOĞAL KALKAN

Pırasayı asıl öne çıkaran özelliği, doğrudan kalp sağlığını hedef alan yapısı. İçeriğindeki kaempferol adlı güçlü flavonol maddesi, damar duvarlarını serbest radikallerin zararlarından koruyarak esnekliğini artırıyor. Kan dolaşımını rahatlatan ve kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olan pırasa, düzenli tüketildiğinde kalp krizinden damar tıkanıklığına kadar pek çok risk faktörünü minimize ediyor.

BAĞIŞIKLIK VE BAĞIRSAK DOSTU

Pırasaya o kendine has aromasını veren sülfürlü bileşikler, hücresel düzeyde koruma sağlayarak vücudu adeta bir zırh gibi sarıyor. Yüksek C ve K vitamini oranıyla kış hastalıklarına karşı vücut direncini artıran pırasa, aynı zamanda zengin bir lif ve prebiyotik kaynağı. Bağırsaktaki yararlı bakterileri besleyerek sindirim sistemini adeta sıfırlıyor.

PİŞİRME ŞEKLİNE GÖRE LEZZETİ DEĞİŞİYOR

Pırasanın sevilmemesinin en büyük nedeni genellikle yanlış pişirme yöntemleri.

Uzmanlar, besin değerlerini kaybetmemesi için sebzenin aşırı pişirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Klasik zeytinyağlı yemeğinin dışına çıkıp çorbalara eklemek, fırında mücverini yapmak veya kıymalı harçlarla kiş ve böreklere dönüştürmek pırasaya yepisyeni bir lezzet kimliği kazandırıyor.