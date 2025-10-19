Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken pazarlık için de geri sayım başladı. Türkiye'de artık 'ortalama zamma' da işaret eden asgari ücret için kulislerde hangi rakam konuşuluyor? Zam ne kadar olur?

Asgari ücret komisyonunun kurulmasına haftalar kala gözler zam oranına çevrildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş'a göre asgari ücrete en az yüzde 25, en fazla ise yüzde 30 oranında zam yapılacak.

Kuliste konuşulan rakam 29 bin TL'yi bulmuyor. Geçen yıl yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesine rağmen asgari ücrete bir kez zam yapıldı.

Asgari ücrete yüzde 25 zam olursa 27 bin 630 TL, yüzde 30 olursa 28 bin 375 TL olacak.

Ekim ayında açıklanan açlık sınırı ise 37 bin 287 TL.