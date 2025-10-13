DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta DEM Parti Grup Toplantısı'nda teröristbaşı Öcalan için 'özgürlük' yürüyüşü yapan bir grubun 'Biji Serok Apo' sloganı atması üzerine gelen tepkileri değerlendiren DEM Partili Temelli, "Biz bu çatı altında çok slogan duyduk. Hakaretamis slogan duyduk. Hatta burada dile getiremeyeceğimiz sloganlar duyduk" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"BÖYLE BİR SLOGAN ÜZERİNDEN KIYAMET KOPARMAK SİYASETİN SEFALETİNİ GÖSTERİYOR"

"Bizim grup toplantımızda atılan sloganda ne hakaret vardı ne suç unsuru vardı. Duygusal bir andı.

Bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve bunu Ankara'da nihayete erdirmiş ve grup toplantısına gelmiş arkadaşlarımız aslında umut hakkını, Öcalan'ın çalışma ve yaşam koşullarını ve özgürlük hakkını savunmak adına böyle bir sloganı dile getirmişler.

Böyle bir slogan üzerinden kıyamet koparmak aslında siyasetin sefaletini gösteriyor.

"SUÇ OLMADIĞINI ONLAR DA ÇOK İYİ BİLİYOR"

Siyaset üretemeyenler bu tür münakaşalar içinde boğulmaya devam ediyor.

Bizim siyaset üretmemiz lazım, toplumun beklentisi budur.

Bunun suç olmadığını onlar da çok iyi biliyorlar ama o kadar acze düşmüşler ki; nerede bir şey bulsak da bunun üzerinden bu süreci tıkasak diyorlar"

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin geçen hafta düzenlediği grup toplantısında 1 Ekim'de Diyarbakır'dan Ankara'ya, "Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşünü düzenleyen kadınlar katıldı. Ardından toplantıya katılan grup, "Biji Serok Apo" sloganları attı. Yürüyüşte teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkının derhal uygulanması ve Meclis'te kurulan komisyonun derhal İmralı'ya gitmesi ve Öcalan'la görüşmesi talep edilmişti.

Slogan vatandaşların ve siyasilerin tepkilerine neden olurken; bir avukat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.