Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, tüm harcama kalemlerinde peş peşe zamların gelmesine neden olurken, fiyat artışlarını etkileyen temel unsurlar arasında sürekli artan enerji bedelleri yer almakta.



Evlerde kullandığımız temel cihazlar ile bile elektrik faturaları 500 lira sınırı aşmaya başlarken, faturada nasıl tasarruf edeceğini merak eden milyonlarca vatandaşa uzmanlardan önemli uyarılar geldi.



BUZDOLABININ ALTI KATI ENERJİ TÜKETİYOR



Zamandan tasarruf etmemizi sağlayan ve yorulmamızın önüne geçen bulaşık makineleri, her ne kadar bir ölçüde su tasarrufu sağlıyor olsalar da, elektrik açısından oldukça iştahlı cihazlar arasında yer almakta. Ortalama bir buzdolabının 6 katı kadar enerji tüketen bulaşık makineleri, kontrolsüz kullanımda tıpkı mutfak fırınları gibi elektrik faturasının katlanmasına neden olabilir.



Tüm bu özelliklerine rağmen bulaşık makinelerin çalışma maliyetlerini düşürmenin basit yolları bulunmakta.



Uzmanlar, saat 22.00'den sonra çalıştırılacak bulaşık makinelerinin, normal zaman dilimine kıyasla yüzde 100'ün üzerinde daha az elektrik faturasına etki edeceğine dikkat çekerek, zaten son derece sessiz çalışan makineler için geç saatlerin beklenilmesini tavsiye ediyor.



Ayrıca bulaşık makinelerinden daha fazla tasarruf etmek için birkaç parça eşyayı doldurduktan sonra makinenizi çalıştırmamalı ve yalnızca bulaşıklar tamamen dolduğunda makineyi kullanmaya başlamalısınız. Çünkü bulaşık makineleri her yıkamada aynı oranda su kullanır. Bu nedenle birkaç bardak ve tabak için harcadığınız litrelerce su ile tüm mutfaktaki araç gereçleri yıkamak mümkün olabilir.