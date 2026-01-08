Son bir yılda Türk lirası bazında yüzde 215 değer kazanan gümüş, yatırımcıların yeni gözdesi oldu.



Geçmiş yıllarda pek değerli görülmediği için birçok ev eşyasında cömertçe kullanılan gümüşler, bugünlerde sahiplerine son derece yüksek paralar kazandırabilmekte.

ANNE YADİGARI TEPSİLER SERVET DEĞERİNDE



Türkiye'de çoğunlukla 2000 öncesi popüler olan gümüş tepsiler, bugünlerde demode bulunması ve eskimesi nedeniyle raflara kaldırılmakta. Birçok evde kiler ya da çatı katında bulundurulan tepsiler, son yıllarda antikacıların radarına takılmış durumda.



Bu değişimin en önemli sebepleri arasında gümüş tepsilerin yıllar geçtikçe antika değerinin artması gösterilirken, bir yandan da barındırdıkları gümüş miktarının artık emtia piyasalarında önemli görülmesi nedeniyle tepsiler, gümüş ev eşyası satan dükkanların ilgi odağı haline geldi.

FARKINDA OLMAYAN BİNLER VAR



Eski tarihlerde her evde bulunan bu tepsilerin önemli bölümü, değersiz oldukları düşünülerek yıllar içerisinde çöplere atıldı. Buna karşın kolilerin içerisine yerleştirilen ve unutulmaya yüz tutan eşyalar arasına kaldırılan tepsilerin sayısının da oldukça fazla olduğu düşünülmekte.



Antikacılar, gümüş tepsilerin ağırlığına göre bugünlerde 10 bin TL'ye kadar alıcı bulabileceğine dikkat çekiyor.







