Eski ve nostaljik objelere olan ilgi son yıllarda giderek artıyor. Özellikle 80’ler ve 90’larda hemen her evin vitrininde görülen sarı porselen fincan ve tabak takımları, bugün yeniden koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Yıllarca sadece dekoratif amaçla kullanılan bu parçalar, artık koleksiyon değeriyle ikinci el pazarlarının en çok aranan ürünleri arasında yer alıyor.

2 MİLYONA KADAR ALICI BULUYOR

Bir zamanlar sıradan bir hediye ya da çeyiz ürünü olan bu porselenler, bugün inanılması güç rakamlarla satışa çıkarılıyor. Online ikinci el satış sitelerinde 1.500.000 TL ile 2.000.000 TL arasında alıcı bulan sarı fincan takımları, sahiplerine adeta servet kazandırıyor.

HEM ARZ-TALEP HEM DE DUYGUSAL BAĞ ETKİLİYOR

Antika ve koleksiyon ürünleri üzerine değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre, nostaljik porselen takımların fiyatlarının bu kadar yükselmesinde arz-talep dengesinin yanı sıra duygusal bağın da büyük etkisi var. Özellikle geçmişe özlem duyan kuşakların, çocukluklarında gördükleri bu fincanları yeniden satın almak istemeleri fiyatları artırıyor.

Uzmanlar ayrıca, bu tür ürünlerin değerinin korunmuşluk durumuna, yani çiziksiz, çatlak veya eksiksiz olmasına bağlı olduğunu vurguluyor. Orijinal kutusunda kalan, hiç kullanılmamış fincanların daha da yüksek rakamlara satıldığı belirtiliyor.

EVİNİZDE GİZLİ BİR HAZİNE VAR

Bugün birçoğumuz için yalnızca nostaljik bir eşya olan bu sarı fincan takımları aslında ciddi bir yatırım aracı haline gelmiş durumda. Belki de sizin evinizin vitrini, hiç farkında olmadığınız bir milyonluk hazineyi saklıyor.